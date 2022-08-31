Национальный театр открывает юбилейный 90 сезон

Новый театральный сезон в Национальном театре Карелии открывается в четверг, 1 сентября, показами эскизов спектаклей Лаборатории по современной драматургии, участие в которой принимает Альметьевский татарский государственный драматический театр.

Премьеры республиканского театра состоятся в октябре. На 12 число запланирован показ спектакля по пьесе Г.Ибсена «Нора».

А в сентябре театралы смогут посмотреть:

1 сентября в 14:00 «Человек в закрытой комнате» (Национальный театр Карелии); в 18:00 «Полина ищет па» (Альметьевский татарский драматический театр) (16+).

2 сентября в 14:00 «Егор, ты где?» (Национальный театр Карелии), в 18:00 «Дуры мы, дуры» (Национальный театр Карелии) (16+).

4 сентября в 18:00 «Сказки Черного леса» (12+).

7 сентября в 18:00 премьера прошлого сезона «Тайны семьи Рейвенскрофт» (16+).

Перед спектаклями и в антракте для зрителей работает выставка «Диалог времен», на которой представлены произведения художников из разных уголков России на тему петроглифов.