21 января 2024, 15:39
Культура

Национальный театр Карелии собрал музыкантов на своей сцене

Нацтеатр представил продолжение проекта «Lindu»

Второй концерт проекта «Lindu» собрал на сцене Национального театра Карелии выдающихся музыкантов Петрозаводска. Этот день окрестили Аниськиным днем - ведущими концерта-фестиваля стали Никита Анисимов и Александра Аниськина. 





В апреле прошлого года, в «День апельсиновых сосулек» артист Национального театра Никита Анисимов организовал концерт «Lindu», что с карельского означает «птица». Этот год не стал исключением - более четырех часов зрителя радовали разножанровые исполнители Петрозаводска - были представлены и рэп, и эстрадное пение, и экспериментальные жанры. Некоторые зрители даже вышли танцевать.

Концерт прошел ярко, задорно, но длинно. Не все дождались его окончания, но это - не отрицательная оценка этого мероприятия. Это просто стоит взять "на карандаш" организаторам концерта-фестиваля "Lindu", чтобы в следующем году их зритель и слушатель привел с собой друзей, и они, вместе с исполнителями, получили бы настоящее удовольствие в компании актеров Национального театра и петрозаводских музыкантов. // Видео: Юрий Крупянский, телканал Ника плюс. 

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