Национальный театр Карелии собрал музыкантов на своей сцене

Второй концерт проекта «Lindu» собрал на сцене Национального театра Карелии выдающихся музыкантов Петрозаводска. Этот день окрестили Аниськиным днем - ведущими концерта-фестиваля стали Никита Анисимов и Александра Аниськина.









В апреле прошлого года, в «День апельсиновых сосулек» артист Национального театра Никита Анисимов организовал концерт «Lindu», что с карельского означает «птица». Этот год не стал исключением - более четырех часов зрителя радовали разножанровые исполнители Петрозаводска - были представлены и рэп, и эстрадное пение, и экспериментальные жанры. Некоторые зрители даже вышли танцевать.

Концерт прошел ярко, задорно, но длинно. Не все дождались его окончания, но это - не отрицательная оценка этого мероприятия. Это просто стоит взять "на карандаш" организаторам концерта-фестиваля "Lindu", чтобы в следующем году их зритель и слушатель привел с собой друзей, и они, вместе с исполнителями, получили бы настоящее удовольствие в компании актеров Национального театра и петрозаводских музыкантов. // Видео: Юрий Крупянский, телканал Ника плюс.