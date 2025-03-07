Национальные языки Карелии появятся в переводчике Яндекса

Яндекс-переводчик добавит карельский и вепсский языки для пользователей. Работа в этом направлении ведется. Об этом сообщили в региональном миннаце.

Для внедрения новых языков на платформу нужно создать языковые корпусы, нужно перевести 100 тысяч предложений, а для стабильной работы ресурса их количество следует увеличить до одного миллиона.

Карелии нужно выполнить эту работу до 1 декабря 2026 года. Пока специалисты подготовили около 12 тысяч параллельных предложений на вепсском языке и около 30 тысяч на карельском.