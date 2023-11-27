Начинающих водителей призвали не садиться за руль в непогоду

Мощный циклон «Фил» принесет в Карелию снегопады, метель и сильный ветер. Непогода будет бушевать 27 и 28 ноября. В Петрозаводске ветер начнет усиливаться к вечеру понедельника, намести может до 23 см снега. На дорогах могут образоваться снежные заносы.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды ГИБДД Петрозаводска обратилась к автомобилистам. Водителей призвали быть внимательными при проезде пешеходных переходов, выбирать скорость в зависимости от дорожных условий. Начинающих водителей и вовсе попросили по возможности не садиться за руль в такую погоду.

Быть осторожными призывают и пешеходов. Видимость на дорогах из-за снега ухудшается, а в гололед тормозной путь увеличивается. // фото unsplash.com/ Serena Repice Lentinit