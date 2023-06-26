Начало июля не предвещает большой жары

Карелия находится во власти скандинавского антициклона. В регионе весьма тепло, но погода снова изменится.

По ночам в ближайшие двое дожди не ожидаются, днем местами возможны кратковременными дожди и не исключены грозы. Температура воздуха по ночам составит +10, +15, днем воздух будет прогреваться до +22, +28 градусов.

Антициклон начнет слабеть во второй половине недели. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура в дневные часы составит +20, +25, прогнозируют в региональном гидрометцентре.

В первые выходные июля по восточным районам Карелии пройдут дожди. Со сменой направлений ветра ощутимо посвежеет. 1 и 2 июля прогнозируется северный, северо-западный ветер. Температура воздуха понизится до +15 на севере до +20, +22 на юге республики. // фото «Петрозаводск говорит»