Во вторник в Карелии по-прежнему жарко

В Петрозаводске во вторник переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +11,+13, днем +24,+26, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +11, +16, местами +5,+10, днем +23, +28, местами у водоемов +18,+23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале ночью +12, днем +24;

В Кондопоге ночью +14, днем +26;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +27;

В Олонце, Сегеже ночью +12, днем +26;

В Пудоже ночью +11, днем +27;

В Суоярви ночью +13, днем +25. // фото «Петрозаводск говорит»