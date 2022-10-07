07 октября 2022, 13:14
Начальника цеха в Сегеже будут судить из-за покалеченного работника
Работник предприятия в Карелии получил тяжелые травмы на производстве
Начальника цеха одного из предприятий в Сегеже будут судить за нарушение требований охраны труда, которое повлекло причинение серьезной травмы. Работник получил перелом бедра, сообщили в прокуратуре Карелии.
Это привело к тяжкому вреду для здоровья 39-летнего мужчины. Траву он получил при работе с транспортером.
Следователи выяснили, что начальник цеха готовой продукции не обеспечила на производстве безопасные условия труда.
Она допустила оператора установок и линий обработки пиломатериалов к специализированным работам без прохождения необходимого обучения. Его рабочее место не соответствовало требованиям безопасности.
Уголовное дело направили в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу. // Фото: pixabay.com