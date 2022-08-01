Начальник обманывал и компанию, и подчиненных

В отношении жителя села Янишполе прокуратура Кондопожского района утвердила обвинительное заключение по статье 159 УК РФ (мошенничество). За обман руководства компании «Технострой», а также подчиненных начальнику службы содержания автомобильных дорог грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина сообщил своим подчиненным, что у него подписан договор с компанией о купле-продаже песка и гравия. Сотрудники, не подозревавшие подвоха, в течение 10 месяцев – с июля 2020 года по апрель 2021 года – вывозили указанное с производственной площадки организации в село Янишполе на придомовой участок злоумышленника.

«Таким образом обвиняемый похитил с использованием своего служебного положения имущество организации на сумму более 47 тысяч рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое направлено в суд. Санкция по статье 159 УК РФ предусматривает наказание до шести лет лишения свободы»,

- уточнили в ведомстве. Фото: 10.мвд.рф.