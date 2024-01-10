Начали работать колл-центры и приёмные кандидатов в президенты РФ

В рамках проведения избирательной кампании по выборам президента РФ в России начал работу единый колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина. Жители регионов страны могут передать свои предложения кандидату по единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85. Также вопрос или пожелание можно оставить по адресу электронной почты: vopros@putin2024.ru.

Кроме этого, начала свою работу общественная приемная избирательного штаба кандидата Владимира Путина. Граждане могут обратиться лично по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47 с 10 до 17 часов ежедневно со вторника по субботу включительно. Выходные дни — воскресенье, понедельник. Об этом сообщается на сайте Владимира Владимировича Путина (https://clck.ru/37ZjkT).

Согласно законодательству, последний день представления документов для регистрации кандидатов на пост президента РФ 31 января 2024. Всего для участия в выборах Президента РФ выдвинулось 11 кандидатов, из которых на данный момент Центризбирком России зарегистрировал в качестве кандидатов Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова и Николая Харитонова.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.