Первые удостоверения получили доверенные лица Путина

В центральном избирательном штабе вручили первые удостоверения доверенных лиц кандидата в Президенты РФ Владимира Путина. Мероприятие провел сопредседатель штаба, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков.

Сайт Владимира Путина сообщил, что удостоверения получили 13 человек, среди которых военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, академик РАН, Заслуженный врач Российской Федерации Сергей Готье, Герой Советского Союза, Герой РФ, исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, певец и композитор, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный и другие.

Напомним, что в Карелии доверенными лицами Владимира Путина стали ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, директор государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова и вице-президент Союза биатлонистов России, двухкратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. // фото: putin2024.ru