В России установят единый статус многодетной семьи

Новый 2024 год станет Годом семьи. Указ об этом Владимир Путин подписал в ноябре 2023 года. На итоговой пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент отметил успехи нашей страны в области демографии:

«Смотрите, динамика какая: 2021 год – продолжительность жизни в России – 70,06, 2022 год – 72,73, а в 2023-м ожидается 74 года. Все-таки это демонстрирует то, как на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики».

Для поддержки молодых семей в стране запущена программа семейной ипотеки. Владимир Путин предложил правительству рассмотреть возможности продлить ее на 2024 год.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 21 декабря, Глава государства подчеркнул:

«Сбережение народа – это наш приоритет на поколения вперед. Повторю, в ходе подготовки и реализации долгосрочной стратегии развития страны, обновленных национальных проектов первостепенное значение нужно уделять именно вопросам поддержки семьи. Такие вопросы должны быть, что называется, сквозными во всех наших планах и программах».

Владимир Путин распорядился в кратчайшие сроки установить в России единый статус многодетной семьи, причем на федеральном уровне. Он подчеркнул, что это была просьба самих россиян, и она справедлива. В рамках поддержки семей в 2024 году будет: расширен перечень налоговых льгот для этой категории семей, разработан механизм по улучшению жилья и сопутствующих условий.

Год семьи откроется «Всероссийским семейным форумом», который проведет российское движение детей и молодежи «Движение первых». Эта инициатива была одобрена Владимиром Путиным 5 декабря на заседании наблюдательного комитета движения.

По словам председателя организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года семьи, заместителя председателя правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой, в план Года семьи будут включены мероприятия, направленные на улучшение здоровья детей и молодого населения, поддержку здоровья российских семей, совершенствование системы, связанной с образованием и соцобеспечением, популяризацию госполитики в плане защиты семьи, пропаганду и сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку российских семей как таковых. // фото freepik.com/ Gpointstudio