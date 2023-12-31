Российское правительство продлило ФЦП развития Карелии

Федеральную целевую программу развития Карелии продлили до 2030 года. О решении федерального правительства сегодня сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Решение позволит реализовать в Карелии новые мероприятия по развитию приграничных территорий, в том числе строительство школы, детских садов, объектов здравоохранения, ЖКХ, спортивных сооружений, социально-культурного центра.

Запланирована реконструкция посадочной площадки в Костомукше, развитие инфраструктуры «Онежских петроглифов», окончание строительства корпусов А и Б поликлиники на Древлянке и хирургического корпуса БСМП, ряд мероприятий по поддержке карельского бизнеса.

«Для решения этих задач из федерального бюджета уже в 2024 году предусмотрен 1 млрд рублей», - сказано в сообщении пресс-службы. // фото «Петрозаводск говорит»