На женщину свалилось сказочное богатство после похода в магазин

Жительница США выиграла один миллион долларов в лотерею и не сразу узнала об этом. Историю рассказывает издание UPI.

По данным источника, пожилая американка купила лотерейный билет в магазине недалеко от дома, после чего положила его в Библию. Через некоторое время женщина увидела в новостях по телевизору, что билет, купленный в ее родном городе, выиграл крупную сумму. Она открыла Священное Писание, проверила свой билет и обнаружила, что именно она стала победителем.

Американка призналась, что была «до смерти рада» своей удаче. Она не стала уточнять, на что потратит огромные деньги, свалившиеся на нее. // Фото: freepik.com / rawpixel