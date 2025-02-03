Мужчина нашел потерянного пса спустя восемь лет

В США мужчина смог воссоединиться со своим потерянным псом спустя восемь лет. Удивительную историю приводит издание ABC News.

По данным источника, в 2017 году американец по имени Пол Жильбо переезжал из одного штата в другой. В дороге он сделал остановку на АЗС, чтобы передохнуть. В этот момент пес сорвался с поводка и убежал. Мужчина искал его до ночи, но так и не смог найти. После этого он несколько месяцев размещал объявления о своей собаке, но в итоге сдался. Он решил, что его Дэмиан попал в лапы хищника и погиб.

Однако в январе 2025 года Жильбо сообщили о том, что его пес найден. Добрые люди заметили бродящую собаку и отвели ее к ветеринару. Там и выяснилось, что у животного был чип с информацией о владельце и с его контактным номером. Мужчина сразу же помчался за своим псом и ехал 14 часов без остановки, пока не добрался до Дэмиана. Тот сразу узнал хозяина и теперь не отходит от него ни на шаг.

Где жил восемь лет пес и что он делал - останется загадкой. // Фото: freepik.com / frimufilms