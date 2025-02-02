Умер звезда сериала «Возвращение Мухтара» Станислав Колокольников

Станислав Колокольников, заслуженный артист Украины, скончался 30 января в возрасте 63 лет. Об этом сообщили коллеги актера из Киевского академического театра «Колесо». Официальной причины смерти не раскрыто, однако известно, что последние годы жизни он тяжело болел.

Колокольников был выпускником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. В своей карьере он снимался как в украинских, так и в российских проектах, начиная с 2000-х годов.

Среди его значительных ролей можно отметить участие в таких сериалах, как «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Порох и дробь» и «Ярость».

Помимо работы в кино, актер также активно выступал на театральных сценах. Он играл в театрах «Колесо» и «Браво» в Киеве, а также в Черкасском академическом театре имени Т.Г. Шевченко. // фото: unsplash.com