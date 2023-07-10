На Ялгубском шоссе слетел в кювет и перевернулся автомобиль

Вечером 9 июля авария иномарка перевернулась на Ялгубском шоссе. По непонятной причине Ford слетел с проезжей части и съехал в кювет, сообщили в группе пожарной части № 75 Соломенного ВКонтакте.

После этого легковушка перевернулась, это было примерно в 16:03. За рулем иномарки находилась женщина. Каким-то чудом никто не пострадал.

На место аварии выезжали три спасателя на спецмашине, сотрудники ДПС и врачи.

// фото: ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ -75 СОЛОМЕННОЕ