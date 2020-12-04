На вокзалах Карелии проверяют соблюдение масочного режима

В ноябре на железнодорожных вокзалах Карелии прошло около 40 рейдов по проверке соблюдения масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Мероприятия состоялись на вокзалах Сортавалы, Кеми, Сегежи, Надвоиц, Медвежьегорска и на других станциях. Нарушений выявлено не было.

Напомним, за игнорирование масочного режима в общественных местах жителям республики грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

В ОЖД также сообщили, что на вокзалах регулярно проводятся мероприятия по профилактике распространения инфекции. Установлены системы обеззараживания воздуха и диспенсеры, проводится уборка и дезинфекция помещений, продаются маски. Фото с сайта gov.karelia.ru