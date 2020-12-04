Петрозаводчанку оштрафовали за заросший иван-чаем и крапивой участок

Жительница Карелии назначили штраф за нарушение земельного законодательства. По сообщению Россельхознадзора, петрозаводчанка владеет участком площадью 1,3 га в Кондопожском районе. По виду кусок земли отнесен к категории «пашни осушенные».

Угодья заросли иван-чаем, тимофеевкой, крапивой, болиголовом, осокой, ежей сборной. Траву давно не косили, так как по всей территории участка образовалась плотная травяная подстилка из прошлогодних трав. К тому же участок частично зарос древесно-кустарниковой растительностью.

В соответствии с земельным кодексом РФ, пользователи обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорной травой, мероприятия по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, сохранению уровня мелиорации.

Женщину привлекли к административной ответственности и назначили штраф 20 тысяч рублей. Ей предписано устранить нарушения до 2 апреля 2021 года. (фото aidigo.ru)