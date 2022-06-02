На водопад Кивач можно будет попасть бесплатно

5 июня на территорию заповедника «Кивач» можно будет попасть абсолютно бесплатно. Об этом сообщает паблик учреждения в соцсети.

День открытых дверей приурочен ко Дню охраны окружающей среды, пояснили в организации. Согласно приказу, 5 июня отменяется взимание платы с посетителей за посещение экскурсионной зоны.

Исключение составят экскурсионные группы, организованные турфирмами, отметили в паблике заповедника. Фото паблика заповедника «Кивач» / vk.com