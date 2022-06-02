Дубы из Летнего сада Петербурга высадят в Петрозаводске

В пятницу, 3 июня, в Петрозаводске у памятника Петру I будут высажены молодые дубы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Государственный Русский музей уже четвертый год реализует программу «Всероссийская дубрава Петра Великого». Дубовую рощу высадили в Летнем саду в Санкт-Петербурге в 1708 году. Участие в посадке принимал сам император - посаженный им дуб жив до сих пор, рассказали в администрации Петрозаводска.

Каждую осень в Летнем саду собирают желуди от этого дерева. Их проращивают в горшках до трех лет - жизнеспособного и благоприятного возраста для высадки в открытый грунт. Место посадки указывается на интерактивной карте и включается в общий реестр потомственных почетных саженцев. Деревья уже подрастают в Калининграде, Москве, Орле, Вологде, Екатеринбурге, Сочи, Таллине, Мурманске, Париже и других городах мира. Всего - 150 дубов. Теперь они будут расти и в Петрозаводске. Фото мэрии Петрозаводска