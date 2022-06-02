Пианино вновь установят на набережной в Петрозаводске

В этом году пианино вновь установят в ротонде на Онежской набережной в Петрозаводске. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

По словам градоначальника, этим летом проект был под угрозой срыва. Владелец прежнего музыкального инструмента не мог предоставить его в этом году. Но нашелся другой неравнодушный горожанин - Антон Сергеев. Он готов поставить на набережной свое пианино. У мужчины есть и чехол, который будет защищать инструмент от плохой погоды.

Установку пианино запланировали на 18 июня. Любарский рассказал, что на День города инструмент, возможно, уберут, но затем вновь вернут на место. Фото паблика «Открытое пианино» / vk.com