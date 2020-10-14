На въезде в Санкт-Петербург в выходные ожидаются пробки

Сегодня стало известно, что на развязке КАД Петербурга с трассой «Кола» Р-21 будут перекрыты две полосы движения на внутреннем и внешнем кольце, сообщает сайт «Форпост» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения продлятся с 16 по 18 октября, то есть до понедельника. Проезд закроют по третьей и четвертой дорожной линии. На остальных вступит в силу скоростной режим до 50 километров в час.

Временные неудобства связаны с работами по устранению просадок полотна и покрытия. Работы будут проводиться круглосуточно в две смены.

Ремонт должны были выполнять в период с 6 по 8 октября, но в связи с ухудшением погодных условий его отменили.

Изображение с сайта «Форпост»