Центр обслуживания «Энергокомфорта» ограничивает очный прием граждан

С завтрашнего дня Центр обслуживания ООО «Энергокомфорт». Карелия», расположенный по адресу ул. Кирова, д. 49а, осуществляет прием клиентов-физических лиц только по предварительной записи.

Такое решение принято в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией,

Записаться на прием можно по телефону 33-26-60 (время приема звонков с 8.30 до 16.30) или через сайт http://www.energokomfort-karelia.ru/ в разделе «Потребителям». Вход посетителям Центра Обслуживания разрешен исключительно в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках.

Если у вас нет необходимости посетить Центр обслуживания ООО «Энергокомфорт». Карелия» лично, воспользуйтесь услугами на сайте компании. На официальном сайте физические лица могут узнать о состоянии лицевого счёта, получить консультацию по заключению и расторжению договора, передать показания с помощью сервиса «Личный кабинет», произвести оплату счета. Передать показания счетчика вы также можете по электронной почте pokazania@ek.karelia.ru или по телефону колл-центра 56-04-31.

Оплатить счет можно и другими способами: в офисах, терминалах и банкоматах Сбербанка и прочих банков, с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн и в отделениях ФГУП «Почта России».

Корреспонденцию в ООО «Энергокомфорт. Карелия» можно направить на электронный адрес electra@ek.karelia.ru или оставить в ящике для обращений, расположенном по адресу ул. Кирова, д. 49а.

Уточнить интересующую информацию вы можете на сайте ООО «Энергокомфорт. Карелия» (форма «Задать вопрос») или с помощью электронного адреса electra@ek.karelia.ru.

Ограничительные меры будут действовать с 15 по 25 октября.