На Варкауса и Муезерской в Петрозаводске ремонтируют тротуары

В Петрозаводске продолжается ремонт магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-центр городской мэрии.

В разных районах города ведутся работы по укладке асфальта, восстановлению основания тротуаров и замене бортового камня.

Подрядная организация ЗАО «АБЗ-Дорстрой» завершила фрезерование дорожного покрытия на Вытегорском шоссе. На Гвардейской улице продолжается асфальтирование магистрали.

Тротуары ремонтируют на двух объектах: на Муезерской улице восстанавливают щебеночное основание, на набережной Варкауса идет замена бортового камня. За всеми этапами работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска.

Напомним, что всего в рамках национального проекта в 2020 году восстановят 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и 18 километров соответственно. Среди объектов, которые приведут в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская. Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации города.