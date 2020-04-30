Пятилетний сегежанин ведет блог, у которого более тысячи подписчиков

Чем можно заниматься во время карантина? Кто-то работает, кто-то учится, кто-то делает домашние дела. А кто-то занимается творчеством или ведет свой видеоблог, как герой нашей публикации. «Петрозаводск говорит» начинает новый проект «Я крутой», посвященный детям. Первым героем стал совсем еще юный видеоблогер из Сегежи, воспитанник детского сада № 14 Виталик.

Виталику всего пять лет, он живет вместе с родителями и младшим братом Кириллом.

Свой блог ведет чуть больше года, но на его канале на Youtube – более тысячи подписчиков. Несмотря на юный возраст, мальчик уже перепевает многие известные песни популярных групп и исполнителей, таких как Артур Пирожков и участников «Евровидения» от России в 2020 году группы Little Big.

А еще канале «Виталик ТВ» его автор показывает, как делать интересные поделки, готовить, мыть руки и много еще чего. Здесь можно увидеть также видеоотчеты из путешествий по России.

– Мы всей семьей с удовольствием смотрели каналы других детей на Youtube. Пришла идея, почему бы самим не попробовать. Сами проводим время с пользой и другим пример подаем,

– рассказал порталу «Петрозаводск говорит» папа Виталика Александр.

Виталик достиг успехов и вне сети Интернет. В прошлом году он занял третье место в районном конкурсе чтецов «У лукоморья», посвященном 220-летию А. С. Пушкина. Еще он любит рисовать, раскрашивать и играть с младшим братом. Желаем Виталику дальнейших успехов!

Если ваш ребенок побеждает в престижных соревнованиях и конкурсах или просто в чем-то очень хорош, и вы считаете, что об этом будет интересно узнать другим, пишите нам по адресу ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Я крутой».

Валентина Платонова