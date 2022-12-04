«На улице Ленина нет лампочек Ильича»

Текст: Татьяна Смирнова

В проект бюджета Карелии на 2023 год была внесена поправка о выделении 160 миллионов рублей на освещение поселковых улиц: в нищих муниципальных бюджетах нет средств даже на лампочки. На прошлой неделе парламент Карелии принял во втором чтении бюджет республики на 2023 год. Но порадовать жителей глубинки, мечтающих о светлых улицах, нам особо нечем.

Если вечером пройтись по Петрозаводску, особенно по его центру – город сияет, аж глаза слепит. Здания правительства, различных министерств и ведомств, офисов организаций, театров, храмов, витрины магазинов – радует всё, не считая обычных уличных фонарей… Скоро к этому великолепию добавится новогодняя иллюминация.

Вот как нарядно выглядит, например, здание, где помещается министерство экономического развития Карелии. На эдном этом здании горит в два раза больше лампочек, чем в среднем карельском поселке.

А в это время где-то в Гимолах «один фонарь на три дома, и тот не горит», как написала нам Ирина Пулбери. В этом поселке живет ее 63-летняя мама, которая боится выходить на улицу, потому что после заката рядом с домом можно встретить волка…

Сама Ирина живет в Поросозере, где воюет с местной администрацией:

«На моей улице Гористая не хватает фонаря, обещали повесить – месяц уже жду, а когда звоню и напоминаю, в ответ слышу: мы помним, мы обязательно повесим. Да у нас на многих улицах нет фонарей…».

«Освещение есть, но не везде. У пятиэтажек фонари горят, а наш район двухэтажных домов плохо освещен, один столб у 18-квартирного дома. А домов таких семь. В частном секторе на некоторых улицах вообще нет фонарей, или так же один столб стоит. Только освещение сделали хорошее на новой дороге в посёлке, той, что детей возят на автобусе в школу. Жителям советуют организовывать ТОСы и решать проблему через них. Зачем тогда нам власть?», – написали нам из Деревянки.

Из поселка Амбарный Лоухского района сообщают, что на улицу «вождя пролетариата» Ленина страшно вечером выйти – всего четыре «лампочки Ильича» горят.

Поселок Амбарный

«Фонарей, конечно, маловато. У нашего дома нет, хотя он крайний. Я как-то просила, чтобы сделали освещение, но сказали, что они лампы вешают через столб, – написала Анна Лялина из Тумбы. – После 12 ночи освещение выключают». В некоторых населенных пунктах «световой лимит» еще короче – фонари светят до 11 вечера.

«Село Шуя, улица Радужная, газ дождались, и уличное освещение дождёмся, выборы не за горами», – с оптимизмом говорят местные жители, если что, рядом столица – зарево от городских фонарей и иллюминации зимой хорошо видно.

Пудожский район тоже обделен преимуществами цивилизации. «Деревня Песчаное… Бывшая глава поселения за время своего правления постаралась, оставила часть деревни без света». «Харловская – темень…», «Пудож, улица Аэропорт – ни одного фонаря», то же Пудож – улицы Полевая, Строителей частично в темноте, «столбы стоят, светильники с них сняты, либо вообще всё обрезано».

«По улице Пушкина страшно ходить, живем как во времена великого русского поэта...».

«Площадь Павших борцов, света нет совсем, зато пятачок в парке Горького освещается, для чего, не знаем. А по самой площади с фонариками ходить надо».

Да что там поселки, жители Кеми на днях обсуждали в местном паблике освещение центра города, судя по всему, далеко ему до Петрозаводска…

Масса жалоб на плохое уличное освещении из-за недостатка средств в местных бюджетах поступает и в карельский парламент. Депутат карельского парламента Эмилия Слабунова рассказала в соцсети, что во время рассмотрения в первом чтении бюджета Карелии на 2023 год отказалась поддержать его в таком виде.

«Бюджет, в котором абсолютно недостаточна поддержка местного самоуправления, результатом чего является темнота в посёлках, бездорожье, бесконечная оптимизация, дома культуры, работающие по несколько часов в неделю. 148 млн рублей, выделенных на ремонт дорог местного значения, позволят отремонтировать лишь 10-15 км таковых…»,

– аргументировала она свою позицию.

Поселок Поросозеро

Не так давно жители поселка Пийтсийоки Суоярвского района пожаловались депутату на отсутствие уличного освещения. В администрации им ответили, что денег в бюджете нет даже на лампочки: «Требуется закупка новых лампочек, но в бюджете поселения отсутствуют денежные средства на данные меры». «И это проблема не только Суоярвского района и не только проблема сегодняшнего дня, – прокомментировала депутат свою позицию изданию «Подъем». – Причиной являются совершенно нищие местные бюджеты. Изменить ситуацию можно только изменением в целом бюджетной политики... Мы внесли поправки на 160 млн рублей, выделить всем муниципальным районам за исключением Петрозаводского городского округа (на программу освещения). Взять их есть откуда: 2 с лишним млрд есть в резервном фонде».

Однако повлиять на коллег в ЗС Карелии, представляющих в основном партию власти, депутату не удалось. Во втором чтении на уличное освещение в населенных пунктах Карелии нашлось всего… 4,8 млн рублей. Примечательно, что эти деньги будут потрачены на конкретные населенные пункты – такой вот избирательный подход. А остальные граждане, посидите в темноте. Или приезжайте в Петрозаводск на светлые центральные улицы посмотреть, глядишь, и отпустит…