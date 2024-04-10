На учете в Карелии состоят 3,7 тысячи мигрантов

На миграционном учете в Карелии находятся 3,7 тысячи иностранцев. При этом из республики регулярно выдворяют мигрантов-нарушителей, сообщили в УМВД Карелии.

Только за первый квартал этого года иностранцам аннулировали пять патентов, 18 видов на жительство и два разрешения на временное проживание в РФ.

Из страны выдворили 140 мигрантов, еще 35 сейчас ожидают депортации в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по РК.

За нарушение режима пребывания на иностранцев во время очередных рейдов по нелегалам составили административных 298 протоколов. Из-за нарушений осуществления трудовой деятельности административно наказали 148 мигрантов. // фото: jcomp/ freepik.com