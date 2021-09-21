21 сентября 2021, 19:31
Общество

На трех улицах Петрозаводска завтра отключат электричество

Энергетики попросили прощения у горожан за временные неудобства

22 сентября в Петрозаводске будет отключено электричество в домах, расположенных на улицах Суоярвской и Фурманова, а также в Лежневом переулке. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Отключение электроэнергии связано с работами на электросетевом оборудовании. Света в домах горожан не будет с 9 до 16 часов.

Энергетики принесли жителям Петрозаводска извинения за временные неудобства. Фото pixabay.com/Free-Photos

Обсудить
просмотр
194017
Метки: 
Петрозаводск
электричество
Отключение
орэс
улица суоярвская
улица фурманова
новости петрозаводска