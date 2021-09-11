11 сентября 2021, 09:11
На трассе в Карелии перевернулся взрослый байкер
Авария с участием мотоциклиста произошла в Сортавальском районе
В пятницу, 10 сентября, на автодороге «Кола» в Сортавальском районе пострадал 40-летний мотоциклист. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что это было в 15:40.
Авария случилась на 279-м километре трассы. Мужчина на Kawasaki не справился с управлением. В результате мотоцикл перевернулся.
Водителя увезли в больницу с травмами, инспекторы ДПС проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП. // Фото: источник