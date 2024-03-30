На трассе «Фонтаны» в Петрозаводске завтра закроют лыжный сезон

Сегодня на «Фонтанах» раздавали подарки: их получили те, кто заработал двадцать и более отметок в карточке конкурса. Среди лауреатов жизнерадостные супруги Лариса и Александр Болдовские. Лыжный стаж пары более 30 лет.

"Очень любим «Фонтаны»! Каждые выходные с удовольствием проводим на трассе. В розыгрыше призов фестиваля, правда, не везет, но совсем не переживаем. Настроение - главный приз! Как хорошо, что в нашем городе есть такие возможности - провести время на свежем воздухе, при этом не надо далеко ездить. Лесная территория рядом!",

- рассказали супруги.





Кружки лауреатов сегодня получили семьи Ниловых, Савкиных, заместитель министра здравоохранения Карелии Игорь Кижнерман и другие активные горожане.

Завтра - последний фестивальный день. Победители, не пропустившие ни одного лыжного фестивального дня (30 дней), будут награждены не только кружками, но и медалями.

Получить награды можно с 10:00 до 15:00, как в обычные фестивальные дни. // Фото: Дирекция спорта Петрозаводска.