На строящуюся церковь на Кукковке водрузят купол

Строящийся на Кукковке храм обзаведется крестами и куполом. Перед этим главный купол освятит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Мероприятие пройдет в полдень 25 октября на территории строящегося храма.

Храм возводят в честь Казанской иконы Божией Матери по проекту петрозаводского

архитектора Людмилы Беляевой, архитектора из Кронштадта Василия Агапова, заканчивает проект архитектор Андрей Гречкин.

По информации паблика «Православие в Карелии», после освящения кресты установят на купола. 26 октября купола с крестами будут установлены на храм. // фото unsplash.com/ Olga Kononenko