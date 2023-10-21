Стала известна победительница шоу «Голос. Уже не дети»

В проекте «Голос. Уже не дети» выиграла 19-летняя Вероника Сыромля из Севастополя. Победительницу 20 октября назвали на финале шоу на Первом канале.

Крымчанка была в команде Егора Крида, он вышла в фыинал пятого сезона детского шоу «Голос». Кроме нее в финал нового шоу вышли Рагда Ханиева, Давид Саникидзе, Иван Кургалин, Мария Мирова, Олеся Казаченко, Мария Панюкова, Рената Таирова.

- Знаю, как хотел Егор. Мне очень приятно. Страна, спасибо огромное,

- сказала певица.

В шоу участвовали только звезды разных сезонов «Голос. Дети», в частности Данил Плужников, Ярослава Дегтярева, Елизавета Качурак, Рутгер Гарехт и другие. // фото: Кадр из видео/EtoGolos/YouTube