На севере Карелии пронесся смерч

Очевидец снял на камеру телефона необычное видео вращающихся двух снежных воронок на поверхности озера.

Короткий видеоролик с редким природным явлением попал в соцсети и набрал несколько тысяч просмотров за два дня.

«Смерч. Озеро Линдозеро», — написал автор в сообществе.

Специалисты объясняют буйство стихии перепадом температур. Ученые не исключают также причину возникновения смерча с глобальным потеплением: из-за него увеличивается вероятность возникновения таких природных явлений, в том числе в несвойственных им регионах.