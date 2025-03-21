21 марта 2025, 07:00
На севере Карелии пронесся смерч
Два снежных вихря образовались над озером в Сегежском округе
Скрин видео сообщества «Сегежа online»
Очевидец снял на камеру телефона необычное видео вращающихся двух снежных воронок на поверхности озера.
Короткий видеоролик с редким природным явлением попал в соцсети и набрал несколько тысяч просмотров за два дня.
«Смерч. Озеро Линдозеро», — написал автор в сообществе.
Специалисты объясняют буйство стихии перепадом температур. Ученые не исключают также причину возникновения смерча с глобальным потеплением: из-за него увеличивается вероятность возникновения таких природных явлений, в том числе в несвойственных им регионах.