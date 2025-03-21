Мошенники взломали аккаунт пенсионерки в Карелии

Жительница Карелии рассказала, что получила от своей подруги через Telegram сообщение, содержащее ссылку.

«Зайди в Телеграмм на мой канал... И ссылка... Мне показалось странным сообщение, моей подруге около 70 лет, мы всегда общаемся по телефону. Я перезвонила ей. Она сказала, что не была в сети и не знает, что происходит в ее аккаунте»,

— рассказала Людмила Мехед.

Женщины пришли к выводу, что страничку пользовательницы соцсети взломали.

Как правило, мошенники действуют по стандартной схеме обмана, чтобы выманить деньги у жертвы. Самые распространенные уловки содержат фразы: «пройди по ссылке», «оцени фото», «знаешь ли, что банк доплачивает пенсионерам» и другие многообещающие «заманухи».

Людмила Мехед разместила пост на своей страничке с предупреждением быть осторожными:

«Не ведитесь на различные предложения стать богаче. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Помните всегда об этом».