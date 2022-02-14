На пожаре в Петрозаводске спасли двоих

Ранним субботним утром 12 февраля в 04 часа 08 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме на улице Мелентьевой.

Через пять минут первые пожарные расчеты уже были на месте происшествия и приступили к ликвидации пожара. С огнем профессионалы справились быстро, он не успел натворить больших бед. Из горящей квартиры спасли двоих человек.

В результате пожара в квартире была повреждена мебель на площади один квадратный метр. По какой причине он произошел, сейчас устанавливают специалисты.

Всего же за пятницу и прошедшие выходные на территории республики произошло шесть пожаров. // Фото: WikiImages/pixabay.com