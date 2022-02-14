Мужчина в Кондопоге получил серьезные ожоги на пожаре

Субботним вечером 12 февраля в 17 часов 07 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о пожаре в 2-этажном 8-квартирном деревянном жилом доме на улице Садовой.

Через пять минут пожарные из города бумажников уже были на месте происшествия и быстро справились с огнем.

Огнем были повреждены постельные принадлежности и матрас, пожарные спасли человека – 61-летнего хозяина квартиры.

С ожогами конечностей 3-4-й степени на площади 15% его доставили в Кондопожскую ЦРБ. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. //Фото: LoggaWiggler/ pixabay.com