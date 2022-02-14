Две женщины в метель превратили автомобиль в хлам на «Сортавале»

Авария с участием двух легковушек произошла 13 февраля на федеральной трассе в Карелии. Фото разместила администрация Сортавалы в своем официальном паблике ВКонтакте.

На снимках видно, что автомобили очень сильно смяты. ДТП случилось на участке дороги через село Хелюля.

В аварию попали автомобили под управлением жительниц Москвы и Сортавалы. Женщины не разъехались на трассе и столкнулись лоб в лоб.

Каким-то чудом удалось избежать серьезных травм. Пострадавшие рассказали, что была сильная метель, а дорога в этом месте сильно заужена. // Фото: источник