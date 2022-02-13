Не стало голоса Умки – умерла актриса дубляжа Маргарита Корабельникова

Актриса дубляжа Маргарита Корабельникова умерла на 91-м году жизни еще в декабре. О смерти «голоса из детства» сообщил в соцсети шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Медвежонок Умка говорит в любимом многими мультфильме голосом Корабельниковой. Ее голосом говорили Пьеро из «Приключений Буратино», Вовка из «Возвращения блудного попугая», Гунька из «Незнайки», Антошка с картошкой, потерявшийся мальчик из Дяди Степы, Бибигон и многие другие герои мультфильмов и радиопостановок.

Корабельникова также озвучивала детей в старых игровых фильмах, которых всегда дублировали профессиональные актрисы. В последний раз Корабельникова появилась на экране в 2008 году в документальном сериале «Фабрика чудес».

Корабельникова родилась 19 июня 1931 года в Молдавии, окончила щукинское театральное училище. Недолго работала в Театре имени М.Н. Ермоловой, затем трудилась на Киностудии имени Горького. Актриса озвучила более 100 героев фильмов и мультфильмов. В 1983 году ей было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР». (фото facebook.com)