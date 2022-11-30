На портале Госуслуг появился SberPay

Для оплаты на сайте необходимо нажать на кнопку SberPay и отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки пуш-уведомления в приложение Сбера. Если оплачивать через приложение «Госуслуги», достаточно перейти по кнопке SberPay.

При этом до конца 2022 года все платежи через SberPay на портале Госуслуг будут проходить без комиссии для плательщиков.

Поддержку в осуществлении платежа оказывает ЮKassa — сервис финтех-компании ЮMoney.

«С нашей платежной системой удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги в интернете. Популярность таких платежей растет, они становятся нормой, и логично, что теперь SberPay появился и на Госуслугах. Причем до конца 2022 года Сбер не будет брать комиссию за такие платежи»,

- рассказывает директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

Дмитрий Огуряев, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

«Мы стремимся, чтобы на портале Госуслуг было как можно больше новых сервисов и функций, удобных для граждан. В день через Госуслуги проходит около 400 тыс. платежей. Это оплата разных услуг, пошлин, налогов, штрафов и так далее. Поэтому важно, чтобы способы оплаты были понятными, безопасными и технологичными. Госуслуги в этом плане идут в ногу со временем».