На помощь пенсионерке в карельском поселке успели прийти пожарные

Вечером 4 апреля на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступил звонок с просьбой о помощи. Это было в 20:23, сообщил близкий к МЧС Карелии источник.

Дочь не могла попасть в квартиру, где находится ее пожилая мать. Она не открывала двери.

Прибывшие к месту вызова поселковые пожарные, используя 3-коленную лестницу, через окно проникли в расположенную на втором этаже квартиру.

Как оказалась, помощь подоспела вовремя. Хозяйка лежала на полу, ей было плохо. На место происшествия срочно вызвали бригаду скорой помощи.

В этот же день, но в девять часов утра, помощь понадобилась врачам скорой помощи в Костомукше.

На поезде из Петрозаводска после лечения прибыла женщина с переломом конечностей. Пожарные эвакуировали пациентку из вагона до автомобиля скорой помощи. // фото: unsplash.com