С 11 мая до середины июня на подъездах к Петрозаводску и аэропорту ограничат движение транспорта. Как сообщили в Упрдор «Кола», неудобства для водителей связаны с проведением ремонтных работ.

За этот период дорожники должны сменить износившийся слой асфальтового покрытия. На подъезде к карельской столице проезд будет организован по двум из четырех имеющихся полос, на подъезде к аэропорту «Петрозаводск» – в поочередном режиме.

С учетом обстоятельств водителей просят заранее планировать маршруты, соблюдать предельную внимательность при поездках по участкам проведения дорожных работ и с пониманием отнесись к наличию временных затруднений. Фото: pixabay.