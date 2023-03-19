19 марта 2023, 12:25
На планерке в мэрии Петрозаводска обсудят женщин
Председатель Петросовета Надежда Дрейзис выступит на мероприятии в городской администрации
Темой традиционной открытой планерки в мэрии Петрозаводска станет деятельность городского Совета женщин. Об этом сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.
С докладом перед горожанами выступит руководитель организации, председатель Петросовета Надежда Дрейзис.
Трансляция планерки будет доступна в Интернете. Начало мероприятия - в 10 утра в понедельник. // Фото: unsplash.com