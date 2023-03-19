В Карелии выявили 186 зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки в Карелии выявлены 186 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы никого из пациентов не доставляли, сообщает оперативный штаб.

В России за сутки зарегистрированы 12 333 новых инфицированных. Умерли 33 человека с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 396 834 человек. Общее число случаев заражения перевалило за 22,5 миллиона. // Фото: unsplash.com