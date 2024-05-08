08 мая 2024, 14:35
На планерке в мэрии Петрозаводска обсудят уборку города
Председатель комитета ЖКХ администрации карельской столицы выступит перед горожанами
На планерке в мэрии Петрозаводска, которая состоится в понедельник, 13 мая, будут обсуждать весеннюю уборку города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С докладом перед собравшимися выступит председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии Евгений Лоскутов.
Традиционное мероприятие начнется в 10 часов утра. Его трансляция будет вестись в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»