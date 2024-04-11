На планерке в мэрии Петрозаводска обсудят ДТП

На очередном планерном совещании в администрации Петрозаводска 15 апреля будут обсуждать аварийность в городе. Мероприятие начнется в 10:00 и будет транслироваться онлайн.

С докладом выступит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России по Петрозаводску Любовь Кравченко. Она расскажет о количестве ДТП за первый квартал текущего года и об авариях, в которых пострадали дети.

Согласно регламенту, планерка продлится один час. Посмотреть ее можно будет по ссылке. // фото: ГИБДД Петрозаводска