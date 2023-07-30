На планерке в мэрии обсудят этноконфессиональные отношения

На традиционной планерке в мэрии Петрозаводска обсудят вопросы гармонизации этноконфессиональных отношений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С докладом перед жителями столицы Карелии выступит начальник управления общественных связей Жанна Малеева. Она расскажет о формировании культуры мира и согласия на территории города.

Трансляция мероприятия будет вестись в Интернете. Планерка начнется в понедельник в 10 утра. // Фото «Петрозаводск говорит»