30 июля 2023, 12:53
Общество

На планерке в мэрии обсудят этноконфессиональные отношения

Перед жителями Петрозаводска выступит начальник управления общественных связей администрации

На традиционной планерке в мэрии Петрозаводска обсудят вопросы гармонизации этноконфессиональных отношений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С докладом перед жителями столицы Карелии выступит начальник управления общественных связей Жанна Малеева. Она расскажет о формировании культуры мира и согласия на территории города.

Трансляция мероприятия будет вестись в Интернете. Планерка начнется в понедельник в 10 утра. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
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планерка
жанна малеева
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