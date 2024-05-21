На Онежской набережной в Ротонде поставили пианино

В Ротонде на Онежской набережной 21 мая поставили пианино. Об этом сообщила мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.

- «Открытое пианино» снова в ротонде. Спасибо за это Антону Сергееву!

– написала она в своем аккаунте ВКонтакте.

Напомним, музыкальный инструмент третье лето стоит на набережной благодаря энтузиазму Антона. Но пианино на этот раз другое – белое, марки «Красный октябрь».

- Прежнее свое отработало: карельская погода беспощадна,

- объяснила Колыхматова.

Инструмент уже настроили, играть на нем могут все желающие. А остальные будут наслаждаться музыкой. // фото, видео: Инна Колыхматова/Вконтакте