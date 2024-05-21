21 мая 2024, 17:27
На Онежской набережной в Ротонде поставили пианино
Музыкальный инструмент белого цвета установили на набережной карельской столицы
В Ротонде на Онежской набережной 21 мая поставили пианино. Об этом сообщила мэр Петрозаводска Инна Колыхматова.
- «Открытое пианино» снова в ротонде. Спасибо за это Антону Сергееву!
– написала она в своем аккаунте ВКонтакте.
Напомним, музыкальный инструмент третье лето стоит на набережной благодаря энтузиазму Антона. Но пианино на этот раз другое – белое, марки «Красный октябрь».
- Прежнее свое отработало: карельская погода беспощадна,
- объяснила Колыхматова.
Инструмент уже настроили, играть на нем могут все желающие. А остальные будут наслаждаться музыкой. // фото, видео: Инна Колыхматова/Вконтакте