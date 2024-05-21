В Петрозаводске начал работу «Карелфорум – 2024»

21 мая в Петрозаводске состоялось торжественное открытие форума-выставки «Карелфорум – 2024». Масштабное событие проходит в столице республики уже в третий раз. В этом году важнейшее мероприятие в сфере добычи и обработки камня продлится до 24 мая.

Старт работе выставки дал Глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона приветствовал участников:

Форум становится все более многогранным и интересным. Мы приветствуем участие в нашем форуме представителей разных регионов и стран. Предлагаем участникам новые форматы – впервые в рамках мероприятия проходит форум скульпторов России. Особое внимание уделяем импортозамещению, технологическому суверенитету, вопросам производства оборудования для добычи и обработки камня. Сегодня все это можно будет увидеть на нашем форуме,

– отметил Артур Парфенчиков.

На выставке, развернувшейся на площади в 15 тыс. кв. м, представлено оборудование и инструмент для горнопромышленного комплекса, а также готовая продукция камнеобрабатывающих предприятий. Среди экспонентов – более 140 компаний со всей страны и стран зарубежья. Участие в мероприятии принимают представители Беларуси, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Турции, Армении, Италии, Ирана, Узбекистана.

Важность камнеобрабатывающей промышленности и карельского камня для страны отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко, который принял участие в церемонии открытия форума.

Камень широко применяется в строительной отрасли при изготовлении бетона, при замещении грунта, при подготовке полотна для автомобильных дорог, а также, чем особенно славится Карелия, при декоративной отделке зданий и сооружений. Никакими искусственными материалами его заменить не получится. В фасадных конструкциях используется камень толщиной 2 см, на выставке мы увидели продукцию толщиной в 0,8 см – это снижает нагрузку на конструкцию в 2 раза, уменьшает стоимость и расширяет область применения натурального камня. Вопрос совершенствования обработки камня – очень перспективное направление, влияющее на развитие наших технологий и импортозамещение оборудования,

– отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

«Карелфорум-2024» — это масштабный форум и крупная отраслевая выставка, которая в этом году разместилась в четырех павильонах «СТК-Экспо» на Шуйском шоссе в Петрозаводске. Работать форум будет с 21 по 24 мая.

//Фото: пресс-слежба Правительства Карелии