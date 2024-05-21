Пешеходные дорожки обустроят на трассе Фонтаны

В этом году в Петрозаводске продолжится благоустройство трассы Фонтаны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, будет оборудован подход к лыжной трассе. Также в парке установят опоры освещения, будут обустроены пешеходные дорожки из гранитного отсева.

Всего в этом году по программе «Комфортная городская среда» в столице Карелии будут благоустроены семь общественных территорий. // Фото «Петрозаводск говорит»