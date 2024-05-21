Горожан приглашают принять участие в акции «Чистый Петрозаводск»

Жители карельской столицы продолжают участвовать в экологической акции «Чистый Петрозаводск». С 13 по 19 мая на общественных территориях прошло около 25 субботников. Они объединили более 500 человек. Об этом рассказали в паблике Администрации Петрозаводского городского округа.



Уборку организовали в парках Железнодорожников, Побережном, Лесной Ключ, Сенаторка, Победы, Лососинском, Слюдяной Фабрики, Мира, Ямка, Петровский Родник, 50-летия Пионерской Организации и в скверах Марии Мелентьевой, Владимирка, Финском, Паровозном, Новозакаменском, Беломорском, Палатском. В порядок привели площади Маршала Жукова и Ярмарочную, а также Тутолминскую аллею.



Желающих присоединиться приглашают на ближайшие субботники в разных районах города:

– территория вблизи памятника Первой маёвке 1906 г. – 25 мая в 14:00;

– парк Шиловка – 26 мая в 13:00;

– сквер Карельских Рун – 26 мая в 14:15;

– Зарецкий парк – 26 мая в 14:15;

– сквер Машиностроителей – 26 мая в 16:30.



Граждане могут самостоятельно провести субботники на городской территории. Для этого им необходимо согласовать со специалистами Администрации дату, время и место планируемого мероприятия по телефонам: 71-35-66 или 71-35-90. О предоставлении инвентаря и вывозе мусора следует договориться заранее.



Акция «Чистый Петрозаводск» проходит с 17 апреля до 31 мая.